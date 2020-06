Es lief die 60. Minute, an der Seitenlinie stand Sascha Mölders bereit. Es stand 0:0, und Michael Köllner, der Trainer des Fußball-Drittligisten Sechzig München, fand, dass nun der richtige Zeitpunkt zur Einwechslung seines Torjägers gekommen war. Dann ließ Aaron Berzel auf der rechten Angriffsseite den Rostocker Nico Granatowski davonziehen, dessen Pass in die Mitte verwertete Hansa-Torjäger Pascal Breier zum einzigen Treffer des Nachmittags. Durch diesen zogen die Gäste in der engen Tabelle an den Löwen vorbei auf Rang vier. Da wusste auch der sonst so oberpfälzisch-eloquente Köllner nicht mehr anders, als sich bei einer Floskel zu bedienen: "Fußball ist ein Fehlerspiel", stellte er fest. Und dieser eine Fehler kam eben zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt, just als eigentlich Mölders darauf wartete, dieser Partie ein Tor zu verpassen. "Leider ist kurz vor seiner Einwechslung der Fehler passiert", sagte Köllner, "das hat die Statik des Spiels komplett verändert. Es war klar: Wer 1:0 in Führung geht, wird es wahrscheinlich nach Hause bringen."

Diese Statik war insgesamt, nun ja: statisch. Hansa Rostock, das Team mit den wenigsten Gegentoren der Liga, nutzte seine enormen defensiven Qualitäten, um mit einer Fünferkette Langeweile zu verbreiten, sprich: kaum Torchancen der mithin einfalls- und kraftlos wirkenden Löwen zuzulassen und selbst auch keine anzustreben. Dass Mölders nicht von Beginn an mitwirkte, sei "eine taktische Überlegung" gewesen, sagte Köllner - und sicher auch der Tatsache geschuldet, dass der Corona-Terminkalender am Dienstag schon wieder das nächste Spiel vorsieht und der 35-jährige Mölders dann wohl über 90 Minuten gehen soll. Auch die Rostocker hatten ihren Torjäger Breier zunächst auf die Bank gesetzt, um ihn dann einzuwechseln - allerdings mit deutlich mehr Erfolg.

Tabelle 3. Liga, 32. Spieltag Tabellenplatz - Verein - Spiele - Punkte 1 MSV Duisburg 32 55 2 Eintracht Braunschweig 32 54 3 Bayern München II 31 51 4 Hansa Rostock 32 51 5 Würzburger Kickers 32 51 6 FC Ingolstadt 04 32 50 7 Waldhof Mannheim 31 50 8 1860 München 32 49 9 SpVgg Unterhaching 31 47 10 SV Meppen 32 46 11 1. FC Kaiserslautern 32 44 12 KFC Uerdingen 05 31 44 13 1. FC Magdeburg 32 40 14 Hallescher FC 32 39 15 FC Viktoria Köln 32 38 16 Chemnitzer FC 32 37 17 FSV Zwickau 31 36 18 Preußen Münster 32 35 19 SG Sonnenhof Großaspach 32 26 20 Carl Zeiss Jena 31 18

Bei 1860 ging auch mit Mölders nach vorne kaum etwas zusammen - die beste Chance stammte aus der 27. Minute, als Stefan Lex auf Zuspiel von Timo Gebhart zum Abschluss kam, aber knapp am entfernten Pfosten vorbeischoss. Danach hatten die Rostocker trotz ihrer vorsichtigen Herangehensweise die besseren Möglichkeiten. Erst rettete 1860-Torwart Marco Hiller gegen Lukas Scherff per Fußabwehr (35.). Dann verpasste Kai Bülow, der frühere Löwen-Relegationsheld, den ersten Treffer mit einem Distanzschuss knapp. Und dann? Kam das Tor, kam Mölders, kamen keine Sechzig-Chancen mehr. "Wir haben es am Ende nicht geschafft, noch mal gefährlich zu werden", stellte Köllner fest. "Rostock ist in der Defensivstruktur sehr, sehr gut organisiert."

Rostock war also, wie man so schön sagt, eine eklige Mannschaft. So etwas soll vorkommen in der dritten Liga, und es soll auch vorkommen, dass man mit so einem Stil in die zweite aufsteigt. "Ich denke, das wird uns in den nächsten Wochen öfter passieren, dass die Gegner tief stehen", meinte der diesmal für Regisseur Gebhart auf die linke Seite gewichene und weitgehend wirkungslose Efkan Bekiroglu bei Magenta Sport. "Weil sie merken, dass sie im Pressing keine Chance haben. Wir müssen es einfach lernen, uns da durchzuspielen." Zeit zum Lernen bleibt während den verbleibenden sechs Spielen aber kaum. Die Sechziger haben als Tabellen-Achte sechs Punkte auf den Spitzenreiter MSV Duisburg, drei Punkte fehlen allerdings lediglich auf den Relegationsplatz. Das Rennen um die begehrten Plätze bleibt spannend, doch am Dienstag (18.30 Uhr) bei Viktoria Köln müssen die Löwen wohl gewinnen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht zu verlieren. "Wir müssen wieder Frische gewinnen und drei Punkte holen", meinte Köllner, denn: "Das Finish rückt langsam näher."