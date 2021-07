Der TSV 1860 München hat seinen neuen Stadionsprecher gefunden. Wie der Fußball-Drittligist mitteilt, wird Sebastian Schäch die Nachfolge von Stefan Schneider übernehmen - was diesem offenbar gefällt: "Er war auch mein Kandidat." Der 1976 in Prien am Chiemsee geborene Schäch ist langjähriger Löwen-Fan, war in den vergangenen Jahren an Schneiders Seite für das Stadionprogramm zuständig, stand auf dem Rasen, verantwortete Musik, Regie und Zeitplan. Seine neue Rolle übernimmt er am 24. Juli zum Saisonauftakt der Löwen gegen die Würzburger Kickers.