Die Kinos sind geschlossen, und so musste sich der Filmemacher und Löwenfan Hubert Pöllmann einen anderen Weg ausdenken, um sein neues und mittlerweile drittes Werk über 1860 München zu veröffentlichen. Den Film "Was wäre 60 ohne seine Fans? - Ein ganz normaler Verein" gibt es ab Sonntag (19 Uhr) für sechs Euro bei der Streaming-Plattform Vimeo zu sehen. Wie immer wird viel Bier getrunken, neu ist diesmal, dass die Leute vorher fragen: "Die Maske können wir jetzt abnehmen, oder?" Bei den zahlreichen Interviewtreffen mit Klubvertretern und Fans werden Masken aufgesetzt, Masken abgenommen, Masken baumeln am Handgelenk, Menschen winken sich mit Masken zu. So wird der Film zu einem Giesinger Pandemie-Dokument. Und Pöllmann fragt Präsident Robert Reisinger: "Ändert sich in der Corona-Zeit grundlegend was für den Verein, oder kann man sagen: Bis auf die Krise bleibt alles so?" Die Antwort ist klar: Die Fans fehlen.