Von Markus Schäflein

Corona zum Trotz hat der Fußball-Drittligist TSV 1860 München sein Trainingslager in Belek an der Türkischen Riviera aufgeschlagen, allerdings ist dort Einiges anders als sonst. Der traditionelle gemeinsame Abend mit den mitgereisten Fans fand sicherheitshalber nicht statt, beim Gruppenfoto bildeten Fans und Mannschaft zwei Gruppen mit angemessenem Abstand - und die Spieler durften an ihrem freien Mittwochnachmittag die Hotelanlage nicht verlassen. Ansteckungen zu vermeiden, stand im Mittelpunkt - und so mussten sich die Spieler Ablenkung auf dem Gelände verschaffen. Offensivspieler Stefan Lex und Innenverteidiger Stephan Salger taten dies zum Beispiel bei einer Runde Golf auf der Anlage des "Sueno Deluxe".

Lex, dessen Vertrag sich per Option um ein Jahr bis 2023 verlängert hat, ist nach der Trennung von Sascha Mölders der neue Kapitän, und als solcher erklärte er unlängst, was er sich für die restliche Runde vorstellt: "Ich glaube schon, dass wir in dieser Saison noch was reißen können." Was reißen kann in diesem Falle - bei sieben Punkten Rückstand - nur Aufsteigen bedeuten, wie es sich die Löwen zu Beginn der Spielzeit ja vorgenommen hatten. Nach dem deprimierenden 2:5 gegen Tabellenführer Magdeburg und dem Abschied von Mölders habe sich die Mannschaft "zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie wir weitermachen wollen", berichtete Lex: "Wir mussten einen anderen Ansatz finden - nicht nur taktisch, sondern als Gemeinschaft." Es gehe darum, "dass wir Konstanz reinkriegen, nicht so oft Unentschieden wie zu Saisonbeginn spielen, sondern die Spiele auch ziehen".

Zuletzt gelang dies vor der Winterpause, schon ohne Mölders, zwei Mal - bei Borussia Dortmund II (2:0) und in Würzburg (3:0), mit Lex und Marcel Bär als neuem Sturmduo und einer relativ defensiv orientierten Spielweise. An diesem Freitag (12.30 Uhr, im Internet live auf Löwen TV zu sehen) hat Trainer Michael Köllner in Belek die Gelegenheit, das System zu festigen oder auch neue Dinge auszuprobieren - im Testspiel gegen den Zweitligisten Hansa Rostock. In der Liga geht es am Samstag, 15. Januar, weiter - mit dem wichtigen Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat als die Löwen. Auch die Wiesbadener glauben wohl schon, dass sie diese Saison noch was reißen können.