Michael Köllner, Trainer des TSV 1860 München, erwartet in der dritten Fußball-Liga am Samstag (14 Uhr/BR Fernsehen) gegen den 1. FC Kaiserslautern "eine harte Angelegenheit". Für Köllners noch ungeschlagenes Team geht es in dem Klassiker darum, die eigene Startbilanz von fünf Punkten aus den ersten drei ungeschlagenen Partien weiter zu verbessern. Im Gegensatz zu den Löwen sind die Gastgeber mit nur einem Punkt und noch ohne Torerfolg extrem schlecht in die neue Saison gekommen. "Kaiserslautern hat einen Top-Kader, Top-Qualität. Aber die Crux ist, dass sie einen miserablen Start hingelegt haben, schon mit dem Rücken zur Wand stehen und wir jetzt auftauchen", sagte Köllner. Der Trainer prophezeit: "Wir werden einen wütenden FCK erleben." Für den gesperrten Yannick Deichmann rückt bei 1860 Kevin Goden auf die Position des rechten Verteidigers.