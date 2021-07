Lorenz Knöferl, 18, hat seinen ersten Profivertrag beim TSV 1860 München unterschrieben. Er stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Löwen und spielt schon seit 2013 für den Verein. Im Rahmen der dualen Laufbahnplanung wird er im Sommer 2022 die Prüfung zum kaufmännischen Angestellten ablegen, wie der TSV meldet. In der abgelaufenen Drittliga-Saison kam Knöferl in neun Spielen zum Einsatz und erzielte gegen den SV Wehen Wiesbaden kurz vor Spielende den Treffer zum 2:2-Endstand. "Lorenz hat bereits in mehreren Einsätzen in der vergangenen Spielzeit und als bis dato jüngster Torschütze in der dritte Liga sein Talent angedeutet" sagt Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel.