Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat den Vertrag mit Trainer Maurizio Jacobacci verlängert. Der 60-Jährige gebürtige Schweizer mit italienischem Pass hat das Angebot der Löwen für die kommende Saison angenommen. "Maurizio hat bereits im ersten Gespräch mit mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, den er nun in der täglichen Arbeit auf und neben dem Platz bestätigt hat" sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Daher war es nur folgerichtig, Maurizio die Chance zu geben, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Er hat gezeigt, dass er beim Team und den einzelnen Spieler die richtigen Worte findet und damit den richtigen Weg eingeschlagen." Jacobacci betonte, er habe "erste positive Entwicklungen" gesehen: "Ich freue mich sehr, dass ich diesen Weg bei den Löwen weitergehen kann. Dazu gehört neben der Arbeit mit dem aktuellen Kader auch die Planung für die neue Spielzeit, an der ich zusammen mit Günther Gorenzel bereits arbeite." Jacobacci hatte das Amt als Löwentrainer Ende Februar angetreten. In acht Drittliga-Partien holte er drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.