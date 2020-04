Tour-de-France-Sieger Egan Bernal hat sich im Zuge der Coronakrise für eine Verschiebung der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt ausgesprochen. "Diese Zwangspause trifft uns alle. Wenn die Tour im Juli ausgetragen würde, wären einige Fahrer dem Rennen aufgrund der Vorbereitung womöglich nicht gewachsen. Es könnte besser sein, die Tour zu verschieben", sagte Bernal in einer Instagram-Live-Session des kolumbianischen Verbandes. Der 23-Jährige legt knapp drei Monate vor dem geplanten Tour-Start am 27. Juni in Nizza in seiner Heimat die Füße hoch. Er trainiere derzeit "weder mental noch physisch", in Absprache mit seinen Trainern habe Bernal schweren Herzens entschieden, "dass es momentan das Beste ist, wenn ich mich ausruhe".