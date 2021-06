Für Timo Boll und Patrick Franziska hat die Tischtennis-Europameisterschaft in Warschau am Donnerstag enttäuschend begonnen: Das deutsche Topdoppel schied gleich in Runde eins gegen das slowenisch-kroatische Duo Darko Jorgic und Tomislav Pucar aus. 2019 hatten Boll/Franziska die China Open gewonnen, für die EM galten sie als Titelaspiranten. Doch Jorgic, Franziskas Teamkollege im Saarbrücker TTBL-Team, und der Ex-Fuldaer Pucar setzten sich nach drei abgewehrten Matchbällen 3:2 (12:10, 7:11, 11:4, 9:11, 13:11) durch. "Wenn man Europameister werden will, muss man schon ein paar Bälle mehr treffen, als mir das heute gelungen ist", sagte Boll, dem manch "leichter Fehler" unterlaufen war. Im Mixed haben die Deutschen Dang Qiu und Nina Mittelham mit dem Halbfinaleinzug eine Medaille sicher. Für die European-Games-Sieger Patrick Franziska/Petrissa Solja war dagegen im Viertelfinale Schluss: 9:11, 10:12, 10:12 gegen Simon Gauzy/Prithika Pavade. Eine Erstrundenniederlage im Einzel bezog Mittelham, die der Türkin Sibel Altinkaya im siebten Satz 11:13 unterlag.