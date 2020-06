Noah Rubin, 24, ist international kein bekannter Tennisprofi, innerhalb der Profiszene aber durchaus. Der frühere Junioren-Wimbledonsieger, 225. der Weltrangliste, hat sich als Gründer der Online-Seite behindtheracquet.com einen Namen gemacht; die Plattform können Kollegen nutzen, um sich was von der Seele zu schreiben. Coco Gauff hat dies schon getan, auch Jan-Lennard Struff. Rubin ist um wahrhaftige Darstellungen bemüht, deshalb engagiert er sich auch aktiv in Sozialen Medien. Am Dienstag hat der New Yorker einen Thread bei Twitter abgesetzt, eine mehrteilige Erklärung - die nicht jedem gefallen dürfte. Vor allem nicht Novak Djokovic.

Rubin teilte mit, dass der 33-jährige Serbe am vergangenen Mittwoch nicht an einem Video-Meeting mit 400 Spielern und Coaches der ATP Tour teilgenommen habe. Es ging bei dem Gruppen-Call um die Frage, wann und wie die Tennistouren weitergehen nach der Corona-Auszeit. Jemand, der bei der Zoom-Schalte dabei war, bestätigte Djokovics Fehlen. Im Übrigen seien Rafael Nadal und Roger Federer absent gewesen, Letzterer entschuldigt nach seinem Knie-Eingriff. Rubin geißelte die sogenannten Big 3 mit dem Hinweis, sie säßen im Players Council. "Wenn du in dem Rat bist, sagst du den Spielern damit, dass du helfen willst, etwas zu ändern", urteilte Rubin. Doch nicht mal Djokovic als Präsident sei anwesend gewesen, dem Rubin zugutehielt, sich zuvor wenigstens mehr für die Belange aller eingesetzt zu haben als Federer und Nadal. Wie der SZ berichtet wurde, habe Djokovic mit seinen Tenniskumpels in Belgrad gekickt, um dann einem Kreis an Spielern per Handy-Nachricht mitzuteilen, dass er wenig von einer Durchführung der US Open halte. "Zum Kicken hatten sie Zeit, aber nicht für diesen Anruf", schrieb Rubin.

Die Branche erlebt, auch ohne offizielles Tennis, in jedem Fall aufwühlende Tage. Der Druck ist immens, endlich die weitere Saison der ATP (Männer) und WTA Tour (Frauen) zu klären. Nun sind tatsächlich erste Entscheidungen gefallen: Die US Open werden ab dem 31. August stattfinden, ohne Zuschauer, ohne Qualifikation. ATP und WTA waren sich zu Wochenbeginn schon einig geworden. Am Dienstagvormittag (Ortszeit) erteilte dann New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo behördlich die Erlaubnis. Vor den US Open ist das Männerturnier in Washington (ab 16. August) angesetzt, das Männer- und Frauen-Event in Cincinnati (ab 24. August) wird nach New York verlegt. Anschließend siedelt die Tour nach Europa über, Madrid, Rom, French Open, so der Plan. Ob Djokovic bei den US Open antritt, bleibt vorerst unklar.

Definitiv aber müsste er anders auftreten als bei der Adria Tour gerade. Der 33-Jährige hat diese Showkampfserie mit seiner Familie organisiert, an dessen erster Veranstaltung auch Alexander Zverev und Dominic Thiem teilnahmen. Tausende jubelten im Stadion, es gab einen "Kids Day" und eine Abschlussparty, auf der die Profis halb nackt tanzten; Sicherheitsmaßnahmen, wie sie die offiziellen Turniere bei einer Wiederaufnahme umsetzen, waren nicht erkennbar. Djokovic verwies auf Serbiens Corona-Regeln, alle hätten sich ans Erlaubte gehalten. "Schockierend" seien die Bilder, sagte indes Paul Annacone, Federers Ex-Coach, im Tennis Channel. Eine erste schlechte Nachricht gibt es bereits. Basketballprofi Nikola Jankovic, den Djokovic vergangene Woche traf, wurde laut serbischen Berichten positiv auf Corona getestet. Im Grunde müssten sich Djokovic und Gäste, denen er nahe kam (quasi alle), testen lassen, um Risiken auszuschließen. Der Österreicher Thiem tat es schon, nach dem Heimflug nach Wien im Privatjet. Negativ, meldete die Krone. Dass Thiem Privates sofort öffentlich machte, verdeutlicht, worum es geht: Schadensbegrenzung. Die Adria Tour geht in Zadar weiter.