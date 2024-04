Jan-Lennard Struff hat seinen bemerkenswerten Lauf auf der ATP-Tour fortgesetzt und das Achtelfinale beim Sandplatz-Masters in Madrid erreicht. Der 34 Jahre alte Warsteiner gewann gegen den Franzosen Ugo Humbert 7:5, 6:4 und damit sein sechstes Match ohne Satzverlust in Serie. In der vergangenen Woche hatte Struff in München seinen ersten Titel geholt. In Madrid knüpft er mit Selbstvertrauen nahtlos an den bislang größten Erfolg seiner Karriere an. In der "Caja Magica" fühlt er sich ohnehin wohl, im vergangenen Jahr hatte Struff überraschend das Finale des Top-Events erreicht und nur gegen Spaniens Ausnahmespieler Carlos Alcaraz verloren. Nun könnte er im Achtelfinale in Madrid auf den 20-Jährigen treffen.