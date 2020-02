Wie lässt man das einzige Leben, das man kannte, hinter sich? Wie schließt man zum Abschluss leise die Tür hinter den Tenniscourts, auf den denen man trainierte, seit man ein kleines Mädchen war, das kaum den Schläger halten konnte? Wie sagt man "goodbye" zu seinem Sport nach 28 Jahren? Maria Scharapowa hat versucht, eine Antwort auf diese Fragen zu finden: Am besten, so befand sie, ist ein Abgang mit erhobenem Haupt.

Maria Scharapowa, 32 Jahre alt, hat am Mittwoch ihr Karriereende bekannt gegeben. Und mit dem unvergleichlichen Sinn für Eleganz und Stil, der ihre gesamte Laufbahn prägte, wählte sie dafür die Hochglanzform: Sie schrieb einen Abschiedsbrief in der Form eines Essays für die amerikanische Ausgabe des Lifestyle-Magazins Vanity Fair. "Ich habe mein Leben dem Tennis gegeben, und Tennis hat mir ein Leben zurückgeschenkt", heißt es da: "Ich werde es jeden Tag vermissen."

Fünf Grand-Slam-Titel hat Maria Scharapowa, geboren in Russland, aufgewachsen in Florida, gewonnen: den ersten in Wimbledon, als sie ein 17-jähriges Mädchen war, das noch Briefmarken sammelte und mit unerschrockenen, furiosen Schlägen der Finalgegnerin Serena Williams die Bälle vor die Füße jagte. Scharapowa gehört zu den wenigen Tennisspielerinnen, die mindestens einmal bei den vier wichtigsten Wettbewerben in Melbourne (2008), Paris (2012, 2014), London (2004) und New York (2006) triumphierten. Sie war die Nummer eins der Welt. Aber in Erinnerung wird sie der Tennisszene wohl bleiben als eine der seltenen Glamour-Erscheinungen, die beim Publikum die Illusion erwecken, sie stöckelten sogar auf flachen Turnschuhsohlen über den Platz. "Ich habe mich nie wirklich veranlasst gesehen, über die Arbeit, die Mühe, die Fron zu sprechen", schreibt sie in ihrer Abschiedskolumne. Jeder Athlet wisse, dass er seinem Sport Opfer bringen müsse, das sei eine Grundanforderung des Metiers. Aber zumindest wolle sie jedem, der von Höherem träume, mitgeben, dass es zu schaffen sei, wenn man an sich glaubt. Auch wenn man hundert Mal fällt. Maria Scharapowa war sechs Jahre alt, als sie mit ihrem Vater in die USA übersiedelte, um sich zur Tennisspielerin ausbilden zu lassen. Sie wurde das Covergirl ihres Sports, Werbefigur, Geschäftsfrau und stieg zwischenzeitlich zur bestverdienenden Athletin weltweit auf. Ihre kommerzielle Vermarktung, gefördert von ihrem geschickten Management, hat im Tennis die Maßstäbe gesetzt: Scharapowa vertrieb als Profisportlerin sogar ihre eigenen Bonbon- und Süßwarenartikel. Für die Wettkampfveranstalter war sie ein Gewinn, weil sie die Massen an die Kassen zog. Der Bruch in der Karriere kam, als sie wegen der Einnahme des auf der Verbotsliste stehenden Medikaments Meldonium 15 Monate vom Wettkampf ausgeschlossen wurde. Zu gewohnten Glanz fand Maria Scharapowa danach nie mehr zurück. Bei den Australian Open im Januar dieses Jahres verlor sie schon in der ersten Runde. Im Jahr zuvor hatte sie wegen langwieriger Schulterprobleme nur noch wenige Turniere spielen können. In der Weltrangliste rutschte sie danach auf eine Position jenseits der 350 zurück. Was sie als nächstes plante, wurde sie in Australien gefragt. "Ehrlich gesagt, das kann ich nicht sagen", erklärte sie damals. Sie hat auf ihren Körper gehört und den Entschluss gefasst, die Karriere zu beenden. Sie werde die "tägliche Routine vermissen, das Aufstehen im Morgengrauen, meinen linken Schuh vor dem rechten zuzubinden und vor meinem ersten Schlag die Tür zum Platz zu verschließen", schrieb sie. Was immer ihr nun bevorsteht, sie wolle es in Angriff nehmen. Tennis sei ihr Berg gewesen. "Aber ich werde immer nach oben klettern", kündigte sie an. Auf den Gipfel, wohin sonst.