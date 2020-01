Nach einem weiteren Satzverlust hat Roger Federer noch sicher das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der Schweizer Tennisprofi setzte sich am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 durch und stellt mit seiner 15. Teilnahme an der Runde der besten Acht in Melbourne einen Rekord auf. Zwei Tage zuvor hatte der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger in einem Fünf-Satz-Match gegen den Australier John Millman nur knapp das Aus in der dritten Runde vermieden. In der Runde der besten Acht trifft Federer am Dienstag zum ersten Mal auf den Überraschungs-Viertelfinalisten Tennys Sandgren aus den USA.

Auch Novak Djokovic hat seinen Weg zum erhofften achten Titel in Melbourne fortgesetzt. Der Weltranglisten-Zweite gewann gegen den argentinischen Tennisprofi Diego Schwartzman 6:3, 6:4, 6:4. Nach gut zwei Stunden hatte der siebenmalige Champion sein 46. Grand-Slam-Viertelfinale sicher. Am Dienstag bekommt es Djokovic mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic zu tun. "Das wird ein ganz anderes Match als heute", sagte der Serbe angesichts der Aufschlagstärke des Kanadiers.

Der Weltranglisten-35. Raonic, der in der Vergangenheit oft von Verletzungen ausgebremst wurde, hat im bisherigen Turnierverlauf einen starken Eindruck hinterlassen und noch keinen Satz abgegeben. Djokovic musste seinen bisher einzigen Satzverlust in der ersten Runde gegen den Sauerländer Jan-Lennard Struff hinnehmen.

Barty ist weiter, Gauff scheitert an Kenin

Bei den Frauen kann die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty weiter auf den ersten Sieg einer australischen Tennisspielerin seit 1978 beim Heimturnier hoffen. Die 23-Jährige setzte sich gegen die Amerikanerin Alison Riske mit 6:3, 1:6, 6:4 durch und zog damit ins Viertelfinale ein. Barty revanchierte sich damit auch für ihr Achtelfinal-Aus gegen Riske in Wimbledon und spielt nun gegen die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Petra Kvitova um den Einzug ins Halbfinale. Diese besiegte Maria Sakkari (Griechenland) mit 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Im vergangenen Jahr hatte Kvitova das Finale in Melbourne gegen Naomi Osaka (Japan) in drei Sätzen verloren.

Für Tennis-Teenager Cori Gauff endete ihr Debüt bei den Australian Open unterdessen mit einer Enttäuschung und ohne die erhoffte Viertelfinal-Premiere. Die 15 Jahre alte Amerikanerin verlor gegen ihre sechs Jahre ältere Landsfrau Zwei Tage zuvor hatte Gauff mit ihrem Sieg über die japanische Titelverteidigerin Naomi Osaka überrascht. Die jüngste Teilnehmerin des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gilt als Ausnahmetalent und hatte erstmals im vergangenen Sommer mit dem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon für Furore gesorgt. Kenin dagegen erreichte ebenso wie ihre kommende Gegnerin Ons Jabeur aus Tunesien erstmals ein Viertelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere.