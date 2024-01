Die deutschen Skispringer haben bei der Flug-Weltmeisterschaft im Teamwettbewerb Bronze gewonnen. In der Besetzung Pius Paschke, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Andreas Wellinger musste sich das Quartett in Bad Mitterndorf/Österreich den überragenden Slowenen mit Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc und Timi Zajc sowie Team Österreich um Einzel-Weltmeister Stefan Kraft geschlagen geben. Einen Tag nach Einzel-Silber für Wellinger war es fürs deutsche Team die zweite Medaille. Vor allem Geiger und Paschke steigerten sich nach dem Einzel deutlich. Philipp Raimund blieb als fünfter DSV-Springer ohne Wettkampfeinsatz. Für die Skispringer geht es in der nächsten Woche zum Heimweltcup nach Willingen.