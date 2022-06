Von Sebastian Winter, Budapest

Nach allem, was man weiß, geht es Anita Alvarez gut. Sie hat das selbst auf ihrem Instagram-Kanal gesagt. Und das ist die bisher wohl beste Nachricht dieser Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest. Denn die Bilder, die seit Mittwoch aus dem Alfred-Hajos-Stadion in die Welt gingen, waren verstörend.