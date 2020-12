Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben im Fall Sena Acolatse "jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung auf das Schärfste" verurteilt. "Rassistische und diskriminierende Aktionen haben weder auf dem Eis noch in jeglicher anderen Lebenssituation einen Platz in unserer Gesellschaft", schrieben die Straubinger am Donnerstag. Nationalspieler Daniel Pietta, 34, vom ERC Ingolstadt war wegen unsportlichen Verhaltens für mehrere Spiele gesperrt worden. Der DEL-Disziplinarausschuss hatte es als erwiesen angesehen, dass Pietta eine so genannte "Affen-Geste" gegen den schwarzen Gegenspieler Acolatse, 30, von den Straubing Tigers gezeigt hatte. Pietta hatte sich für die Vorfälle im Rahmen des Testspiels vom vergangenen Wochenende öffentlich entschuldigt. "Dieser Vorfall hat nicht nur den Eishockey-Spieler und Menschen Sena Acolatse schwer getroffen, sondern unsere gesamte Organisation", sagte Tigers-Manager Jason Dunham. "Wir stehen geschlossen hinter Sena und haben in den letzten Tagen intensive Gespräche mit ihm geführt."