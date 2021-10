Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching ist am Dienstagabend nach viereinhalb Wochen Corona-Zwangspause mit einem 2:2 (1:1) gegen den TSV Buchbach zurück in den Spielbetrieb gestartet. Die immer noch stark ersatzgeschwächte, mit U19-Spielen aufgefüllte Mannschaft von Trainer Sandro Wagner war von Beginn an spielbestimmend, gute Tormöglichkeiten waren allerdings selten.

Nach der etwas überraschenden Führung der Gäste per Kopfball von Kapitän Aleksandro Petrovic (22.) dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe die Hachinger ausgleichen konnten: Stephan Hain tauchte nach einem Querschläger frei vor dem Tor auf und erzielte sein neuntes Saisontor. Nach der Pause verging einige Zeit, ehe die Partie noch einmal Fahrt aufnahm. Patrick Hobsch schob freistehend am Tor vorbei (78.), wenig später scheiterte Buchbachs Christian Brucia im Eins-gegen-eins mit Unterhachings Alexander Weidinger (81.). In der 85. Minute sah der Keeper allerdings schlecht aus, als er außerhalb des Sechzehners einen Zweikampf verlor - im Anschluss traf Samed Bahar zum 1:2. Fast postwendend erzielte Unterhaching durch den Sekunden zuvor eingewechselten Dominik Bacher den erneuten Ausgleich zum Endstand (87.). Wegen der langen Pause nach zwölf Covid-Erkrankungen warten auf Wagners Mannschaft nun noch zehn Spiele bis zur Winterpause Anfang Dezember.