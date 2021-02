Zahlreiche Anhänger des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching haben in einem Brief an das Vereinspräsidium die Freistellung von Trainer Arie van Lent gefordert. "Noch sind genug Spiele, um das Ruder mit aller Kraft herumzureißen, um den worst case, nämlich den Abstieg aus dem Profifußball, zu verhindern", heißt es in dem von 14 Fanklubs unterzeichneten Schreiben. Da die Verstärkung mit neuen Spielern derzeit ausgeschlossen sei, sei ein Trainerwechsel "die einzige und letzte Möglichkeit, uns jetzt noch vor allem folgenden Übel zu bewahren", schreiben die Anhänger. "Wir als Fans und Mitglieder der Spielvereinigung Unterhaching fordern Sie daher umgehend und mit sofortiger Wirkung auf: Stellen Sie Arie van Lent frei und suchen Sie adäquaten Ersatz für seine Position."

Präsident Manfred Schwabl hatte mehrfach und deutlich betont, am Trainergespann festhalten zu wollen. Das Präsidium antwortete dementsprechend auf den Brief. Es sei "falsch, den Misserfolg ausschließlich am Trainer festzumachen", teilte es auf der Vereinshomepage mit. "Arie van Lent und sein Team müssen mit dem Kader arbeiten, den wir und die sportliche Leitung ihnen vor der Saison zusammengestellt haben. Zudem sind wir wie kein anderer Verein in der dritten Liga vom Verletzungspech betroffen und konnten aufgrund von DFB-Auflagen in der Winterpause auch nicht nachbessern." Es gelte "mehr denn je, dass wir als Spielvereinigung den Schulterschluss suchen. (...) Nur wenn wir als Einheit agieren, uns gegenseitig unterstützen und alle bis zum Schluss kämpfen, können wir den Klassenerhalt zusammen schaffen."