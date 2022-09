Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching muss mehrere Wochen auf Sebastian Maier, 29, verzichten. Der zweitligaerfahrene Mittelfeldspieler, der früher für 1860 München spielte, zog sich beim 3:0-Sieg in Eichstätt eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich zu, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Im Heimspiel gegen den FC Pipinsried (2:0) hatte es eine Woche zuvor Maximilian Welzmüller erwischt, der ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für die kommenden Spiele ist sein Einsatz ebenfalls noch fraglich. Damit wächst die Liste der Verletzten auf acht Spieler an. In Kapitän Markus Schwabl, Ben Westermeier, Stephan Hain, Tizian Zimmermann, Florian Roggermeier und Dominik Stahl fehlen seit geraumer Zeit bekannte Namen. "Das ist schon extremes Pech, das uns über die gesamte Saison begleitet", sagte SpVgg-Trainer Sandro Wagner. "Am meisten tut es mir für die Jungs persönlich leid, aber auch uns als Mannschaft treffen diese Ausfälle wahnsinnig hart. Ich bin stolz auf mein Team, wie es bislang mit den ständigen personellen Veränderungen umgeht." Am Freitag trifft Unterhaching zuhause auf die SpVgg Ansbach, ehe es schon am Montag zu Türkgücü München geht.