Kapitän Branimir Hrgota hat seine Zukunft beim Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth offen gelassen. Der schwedische Stürmer verwies nach dem letzten Fußball-Erstligaspiel der Franken in Augsburg (1:2) zwar auf sein noch zwei Jahre bestehendes Arbeitsverhältnis. Was aber im Sommer passiere, müsse man Geschäftsführer Rachid Azzouzi fragen. Hrgotas Vertrag enthält offenbar eine Ausstiegsklausel. Der Angreifer soll beim Zweitligisten Hannover 96 auf der Wunschliste stehen. Pikant: Auch Fürths Trainer Stefan Leitl nutzt eine Ausstiegsklausel, um im Sommer zu den Niedersachsen zu wechseln. Azzouzi zeigte sich rund um das Spiel in Augsburg über die "Störfeuer" aus Hannover genervt. Hrgota kam 2019 von Eintracht Frankfurt, war in der Aufstiegssaison mit 16 Treffern und neun Vorlagen überragender Angreifer und legte in der ersten Liga neun Tore und sechs Vorlagen nach.