Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Linksverteidiger Luca Itter vom Erstligisten SC Freiburg ausgeliehen. Der 22-Jährige bleibt bis zum Saisonende in Franken. "Luca ist ein hochtalentierter Spieler, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt", sagte Trainer Stefan Leitl über den ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler. "Nachdem er aus einer muskulären Verletzung kommt, werden wir ihn bei uns nun heranführen." Itter war im Sommer 2019 vom VfL Wolfsburg nach Freiburg gewechselt. Etatmäßiger Linksverteidiger in Fürth ist U21-Nationalspieler David Raum.