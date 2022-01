Stürmer Cedric Itten verlässt den Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth und wird zu seinem Stammverein Rangers FC nach Glasgow zurückkehren. Ursprünglich war Itten bis Saisonende von den Schotten ausgeliehen, die ihn nun aber per Rückkaufoption vorzeitig zurückbeordern. "Ohne diese Option hätten wir Cedi im Sommer nicht holen können, dementsprechend müssen wir diese Entscheidung nun respektieren", erklärte Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi und dankte der Leihgabe, die sich sehr gut integriert habe. In zwölf Einsätzen in der Hinrunde erzielte der 25-jährige Schweizer zwei Tore.