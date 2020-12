Man dürfe sich nicht blenden lassen, sagt Markus Schwabl vor der Abfahrt Richtung Westen: Waldhof Mannheim hat zuletzt zwar zwei Mal verloren, am vergangenen Samstag auch noch erschreckend hoch - 0:5 bei 1860 München. "Für uns wird es wichtig sein, "in der Defensive stabil zu stehen", sagte der 30-jährige Verteidiger der SpVgg Unterhaching gegenüber dfb.de vor dem Spiel an diesem Dienstag (19 Uhr). Auch für den Trainer Arie van Lent lautet das übergeordnete Ziel, sich nach dem 2:0 am Freitag über Lautern zu stabilisieren - und nach dem Derby am Samstag gegen den FC Bayern II für die Weihnachtspause "über dem Strich zu stehen". Wegen einer Blessur aus der vergangenen Partie steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Mittelfeldspieler Lucas Hufnagel. Van Lent hofft dabei auf weitere Torvorlagen von Schwabl: Der Kapitän, der vor einer Woche erstmals Vater wurde, hat bereits sieben Treffer aufgelegt.