Der kriselnde FC Barcelona hat ohne seinen gesperrten Trainer Ronald Koeman an der Seitenlinie nun auch in der spanischen Liga zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Im Topspiel bei Meister Atletico Madrid kassierte Barca am Samstagabend eine 0:2 (0:2)-Niederlage.

Thomas Lemar (23.) und der frühere Barca-Profi Luis Suarez (44.) trafen für die Gastgeber. Während das Koeman-Team nach zuvor drei Siegen und drei Remis wieder aus den internationalen Rängen herausfiel, ist Atletico zumindest für eine Nacht punktgleich mit Tabellenführer Real Madrid.

Koeman, der beim 0:0 beim FC Cadiz nach einem Disput mit dem Vierten Offiziellen Rot gesehen hatte, musste von einer Loge auf der Tribüne aus Atleticos Führung mitansehen. Lemar veredelte nach einer tollen Kombination Suarez' Vorarbeit. Auch das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel entsprang einer Co-Produktion des Duos Lemar/Suarez - diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen war erneut chancenlos. Im zweiten Durchgang verwaltete das Team von Trainer Diego Simeone seinen Vorsprung geschickt, Barca vergab seine wenigen guten Chancen.

Wenige Stunden vor der Partie hatte Barcas Vereinspräsident Joan Laporta Koeman noch den Rücken gestärkt: "Ganz unabhängig vom heutigen Resultat bleibt Koeman weiterhin unser Trainer", sagte Laporta im Gespräch mit spanischen Medien.