Olympiasieger Andreas Wellinger hat den deutschen Skispringern den nächsten Podiumsplatz beschert. Der 28-Jährige sprang am Samstag in Lillehammer von der Normalschanze 99 und 92 Meter und musste sich bei zweistelligen Minusgraden nur dem Österreicher Stefan Kraft geschlagen geben (104/92,5 Meter), der im dritten Springen des Winters zum dritten Mal gewann. Hinter Wellinger schafften auch Karl Geiger (4.), Pius Paschke (6.) und Stephan Leyhe (9.) Topplatzierungen und bestätigten den starken Eindruck vom Saisonauftakt in Ruka. Am Sonntag stand in Lillehammer ein weiteres Springen an. Bei den Frauen wurde Weltmeisterin Katharina Schmid zum Saisonstart auf der Normalschanze Achte, die Japanerin Yuki Ito sicherte sich den achten Sieg ihrer Karriere.