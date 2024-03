Die deutschen Skispringer um Olympiasieger Andreas Wellinger haben die Podestplätze beim letzten Wettbewerb des Winters deutlich verfehlt. Wellinger landete am Sonntag in Planica nach Versuchen auf 219,5 und 231 Metern auf Rang 14. Sein Teamkollege Pius Paschke belegte Rang 13. Für Karl Geiger reichte es trotz eines Flugs auf 232 Meter nur für Rang 22. Damit endet für die Mannschaft des Deutschen Skiverbands ein ernüchterndes Schlusswochenende, bei dem selbst das Team am Samstag nicht über Rang sechs hinausgekommen war. Den Tagessieg sicherte sich der Österreicher Daniel Huber, der mit Flügen auf 247 und 242,5 Metern glänzte. Das Podium komplettierten Domen Prevc aus Slowenien sowie der Pole Alexander Zniszczol.