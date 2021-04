Der norwegische Skispringer Daniel André Tande, 27, ist nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wieder zuhause in Norwegen angekommen. Tande sei wohlbehalten mit einem Rettungsflieger in Oslo gelandet und werde nun weiter medizinisch behandelt, bestätigte der Sportchef der Skispringer, Clas Brede Braathen, dem Sender NRK und weiteren norwegischen Medien. Tande war in der vergangenen Woche in Planica im Probedurchgang heftig auf dem Hang aufgeschlagen und hatte eine leichte Punktierung der Lunge und einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Im Krankenhaus in Ljubljana wurde er für mehrere Tage ins künstliche Koma versetzt, aus dem er Anfang der Woche wieder aufwachte. Tandes Familie und Sportchef Braathen dankten den slowenischen Medizinern für die erfolgreiche Behandlung.