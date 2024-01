Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat sich im Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet und den ersten Podestplatz in dieser Saison für die deutschen Frauen erreicht. Die 27 Jahre alte Oberstdorferin wurde in Sapporo Zweite und musste sich nur der Japanerin Yuki Ito geschlagen geben. Schmid, die schon am Vortag als Siebte beim ersten Springen ihr bestes Saisonergebnis erzielt hatte, lag nach Sprüngen auf 122,0 und 129,0 Meter umgerechnet knapp dreieinhalb Meter hinter Ito, der beim Heimspiel in der Olympiastadt von 1972 ihr neunter Weltcupsieg gelang. Für Schmid war es das 49. Podium ihrer Karriere.