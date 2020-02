Skispringen in Rasnov im Liveticker

Hier geht es zum Liveticker: https://liveticker.sueddeutsche.de//wintersport/skispringen/rasnov/2020-02-21.html

Hier sehen Sie das Springen im TV: ARD (ab 14 Uhr)

Ab nach Rumänien und ab auf die Normalschanze: In Rasnov geht es für den Gesamt-Zweiten Karl Geiger und seine Teamkollegen um wichtige Weltcup-Punkte, bevor vom nächsten Wochenende an die Wettbewerbe in Skandinavien auf dem Programm stehen.

Ganz besonders werden die beiden Springen für den ehemaligen Weltmeister Severin Freund. Der 31-Jährige ist nach Formschwäche, einer Meniskus-Operation und Rückenproblemen erstmals seit über einem Jahr wieder im Weltcup dabei. Am Donnerstag belegte Freund in der Qualifikation Rang 32.