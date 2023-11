Angeführt von Oldie Pius Paschke haben die deutschen Skispringer einen guten Start in die neue Saison hingelegt. Der Sieg im finnischen Kuusamo ging zwar an den Österreicher Stefan Kraft, dahinter folgten allerdings gleich drei DSV-Adler. Auf das Treppchen schafften es erstmals in seiner Karriere Pius Paschke sowie Stephan Leyhe.