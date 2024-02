Der slowenische Skispringer Peter Prevc wird seine Karriere zum Ende der Saison beenden. Das gab der 31-Jährige am Dienstag bekannt. Neben seinem Sieg bei der Vierschanzentournee 2016 sicherte sich Prevc im selben Jahr Einzelgold bei der Skiflug-WM sowie den Sieg im Gesamtweltcup. Von bislang 331 Weltcup-Springen gewann er 23. Bei Nordischen Skiweltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen holte Prevc insgesamt sieben Medaillen, darunter Olympiagold im Mixed-Team und Silber von der Normalschanze. Seine 18 Jahre alte Schwester Nika führt derzeit den Skisprung-Weltcup der Frauen an, Bruder Domen Prevc, 24, wurde vor wenigen Tagen mit Peter und dem slowenischen Team Skiflugweltmeister am Kulm. Cene Prevc, 27, beendete seine Karriere vor zwei Jahren.