Zum Liveticker geht es hier: https://liveticker.sueddeutsche.de//wintersport/skispringen/lillehammer/2020-03-10.html

Das Springen im TV: ZDF und Eurosport (ab 17 Uhr)

Einen Tag nach dem überraschenden zweiten Platz von Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler sind die Skispringer bei der Raw-Air-Serie in Norwegen erneut in Lillehammer gefordert. Für Eisenbichler, Stephan Leyhe, der am Montag Dritter wurde, und Co. steht an diesem Dienstag um 15.45 Uhr zunächst die Qualifikation auf dem Programm, bevor um 17.00 Uhr der Wettkampf beginnt. In der eigenen und mit 60 000 Euro dotierten Raw-Air-Wertung führt der Norweger Marius Lindvik vor dem Österreicher Stefan Kraft. Leyhe liegt als Dritter mit zehn Punkten Rückstand auf Lindvik in Schlagdistanz.

Bei der Serie, die auch noch in Trondheim und Vikersund Station macht, fließen alle Sprünge - auch die der Qualifikation - in eine eigene Gesamtwertung ein.