Japans Skisprung-Legende Noriaki Kasai ist für den Weltcup am Wochenende in Sapporo nominiert worden. Der 51-Jährige hatte zuletzt mit starken Leistungen im zweitklassigen Continental Cup sowie bei nationalen Wettkämpfen auf sich aufmerksam gemacht und gehört bei den Springen in der Olympiastadt von 1972 über das erweiterte Aufgebot, das dem Gastgeber zusteht, zum Team Nippon. "Ich denke, dass alle auf mich warten. Und ich möchte ihren Erwartungen gerecht werden", sagte Kasai. Am Freitag (8 Uhr MEZ) muss er die Qualifikation überstehen, um am Tag danach seinen 570. Weltcup-Einsatz bestreiten zu dürfen.