Andreas Bauer hört zum Saisonende als Skisprung-Bundestrainer der Frauen auf. Dies teilte der 57-Jährige am Donnerstagmorgen in einer Medienrunde bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf mit. "Ich bin schon seit längerer Zeit zu dem Entschluss gekommen, dass die Heim-WM noch mal das Highlight für mich wäre. Dass ich bis dahin gerne bereit bin, weiterzumachen. Zum Saisonende werde ich mein Amt niederlegen", sagte Bauer einen Tag nach Beendigung der WM-Wettkämpfe der Frauen in Oberstdorf. Der ehemalige Athlet stammt aus dem WM-Ort. Als Sechsjähriger sei er an der Schanze am Schattenberg gestanden und haben schon davon geträumt, dort runterzuspringen, erzählte Bauer. Nach seiner Karriere als Aktiver war Bauer Trainer bei den Männerteams der Skispringer und Nordischen Kombinierer. Nach einem Jahrzehnt bei den Frauen habe sich für ihn nun "ein Kreis geschlossen". Die Skispringerinnen betreute er seit der ersten Weltcup-Saison 2011/2012 und verantwortete in den vergangenen Jahren viele Siege, WM-Titel und zwei Olympia-Medaillen. "Der Abschluss hier mit der Goldmedaille im Mixed war wunderschön", sagte Bauer. Bei der Verkündung seines Abschieds im Kreis des Athletinnen seien am Mittwochabend "auch Tränen geflossen".