Skispringer Markus Eisenbichler ist beim Weltcup in Titisee-Neustadt erneut knapp am großen Erfolg vorbeigeschrammt. Er landete am Sonntag nach Sprüngen auf 136,5 und 135,5 Meter auf dem vierten Rang. Ein Zeichen für Konstanz auf hohem Niveau: Am Vortag war Eisenbichler ebenfalls Vierter geworden. Bereits den sechsten Saisonsieg verbuchte im Schwarzwald Norwegens Halvor Egner Granerud, der mit 140 und 138 Metern vor seinem Landsmann Daniel-André Tande und Stefan Kraft aus Österreich lag. "Es war knapp hier, die Jungs haben sich gut geschlagen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. "Aber wir sind schon längere Zeit unterwegs. Wir brauchen jetzt ein paar Tage Ruhe." Der Tournee-Zweite Karl Geiger belegt diesmal Rang elf, auch Pius Paschke als Zwölfter und Severin Freund (24.) holten Weltcup-Punkte.