Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt beendet ihre Karriere. Das gab die 30-Jährige am Freitag bekannt. Vogt gewann 2014 bei der Olympia-Premiere des Frauen-Skispringens in Sotschi Gold von der Normalschanze - und feierte zahlreiche weitere Erfolge. Bei Weltmeisterschaften holte die in Schwäbisch Gmünd geborene Sportlerin fünf Titel, zudem feierte sie zwei Siege im Einzel-Weltcup. "Ich habe diesen Sport gelebt, musste dann aber feststellen, dass es nicht mehr so funktioniert. Mir fehlte das Vertrauen und die Risikobereitschaft, weit zu springen." Nach einem Kreuzbandriss kam Vogt zuletzt nicht mehr an frühere Leistungen heran.