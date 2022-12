Skispringerin Katharina Althaus hat beim Weltcup in Lillehammer einen erneuten Platz auf dem Podium knapp verpasst. Die 26-Jährige sprang am Sonntag auf der Großschanze in Norwegen 133 und 129 Meter weit und belegte damit Rang vier. Auf den dritten Platz fehlten der Oberstdorferin etwas mehr als anderthalb Meter. Tags zuvor hatte Althaus gewonnen. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Silje Opseth vor Anna Odine Stroem. Die in der Gesamtwertung führende Österreicherin Eva Pinkelnig wurde Dritte. Als zweitbeste Deutsche landete Selina Freitag auf Rang elf. Anna Rupprecht als 17., Agnes Reisch auf Rang 22 sowie Pauline Hessler auf dem 25. Platz holten Weltcup-Punkte. Erstmals in dieser Saison sprangen die Athletinnen an diesem Wochenende auf Schnee.