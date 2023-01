Skispringerin Selina Freitag hat zum Abschluss der Japan-Tour ihren ersten Weltcupsieg um Zentimeter verpasst. Die 21-Jährige aus Aue wurde bei Schneefall in Zao knapp hinter der Weltcup-Führenden Eva Pinkelnig ( Österreich) Zweite - das bislang beste Ergebnis ihrer Karriere. Die Olympia-Zweite Katharina Althaus belegte Platz sieben. "Ich bin einfach nur richtig, richtig glücklich. Schade, dass es so knapp war bis auf die Eins. Aber man muss ja nicht gleich alles verspielen", sagte Freitag. Nach dem ersten Durchgang hatte sie mit einem Sprung auf die Tagesbestweite von 98,5 Metern auf Rang zwei gelegen, im zweiten Durchgang legte sie noch einmal 98 Meter nach. Zu Pinkelnig (96,0 und 98,5 Meter) fehlten ihr am Ende 1,3 Punkte oder umgerechnet 65 Zentimeter. Anne Odine Ström (Norwegen) lag auf Rang drei bereits deutlich zurück.