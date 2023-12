Die deutschen Langlauf-Staffeln haben sich in der Weltspitze zurückgemeldet und an die Erfolge bei den vergangenen Weltmeisterschaften erinnert. Am Sonntag sorgten die Frauen zunächst für den ersten Podestplatz der Saison. In der 4x7,5-Kilometer-Staffel im schwedischen Gällivare kamen Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl auf Rang zwei. Vor allem Teamsprint-Olympiasiegerin Hennig und Schlussläuferin Carl überzeugten. Zu Sieger Schweden fehlten dem deutschen Quartett am Ende nur 13,5 Sekunden.