Coletta Rydzek hat zum Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes der deutschen Skilangläuferinnen im Sprint den zweiten Platz belegt und sich damit ihren größten Erfolg im Weltcup gesichert. Die 26-Jährige musste sich am Sonntag im finnischen Lahti nur der norwegischen Siegerin Kristine Stavaas Skistad geschlagen geben. Bei der Siegerehrung freute sich Rydzek wie eine Gewinnerin. Für die Schwester des Kombinierer-Olympiasiegers Johannes Rydzek war es der erste Einzelpodestplatz ihrer Laufbahn. Dritte wurde die Schwedin Maja Dahlqvist. Tags zuvor hatte Victoria Carl im Rennen über 20 Kilometer in der klassischen Technik den Sieg nur knapp verpasst. Die 28-Jährige hatte sich nur Lokalmatadorin Krista Parmakoski geschlagen geben müssen. Zur Siegerin fehlten Carl nur 1,9 Sekunden. Am Freitag hatten Katharina Hennig und Laura Gimmler Rang drei in einem packenden Teamsprint belegt. Die deutschen Männer konnten in ihren Rennen nicht mit den allerbesten Athleten mithalten.