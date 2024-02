Andreas Wellinger hat beim Skiflugweltcup in Oberstdorf als bester Deutscher den sechsten Platz belegt. Der 28-Jährige flog am Samstag 219,5 und 223 Meter weit. Den Sieg sicherte sich der Slowene Timi Zajc vor seinem Landsmann Peter Prevc, der am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere beendet. Dritter wurde der in der Skisprung-Gesamtwertung führende Österreicher Stefan Kraft.