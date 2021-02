Die zuletzt formschwachen deutschen Skispringer haben einen starken Start in die WM-Generalprobe im rumänischen Rasnov hingelegt. Weltmeister Markus Eisenbichler gewann auf der kleinen Schanze mit einem Flug auf 97,0 Meter den Prolog für den Einzel-Weltcup am Freitag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) vor Seriensieger Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Vierschanzentournee-Gewinner Kamil Stoch aus Polen. Zudem überzeugte der zuletzt kriselnde Karl Geiger als Sechster ebenso wie Constantin Schmid, der im Kampf um das letzte WM-Ticket Rang sieben belegte. Pius Paschke folgte auf Position elf, etwas weiter zurück lagen Martin Hamann (20.) und Ex-Weltmeister Severin Freund (43.). Vor einem Jahr hatte Geiger in Rasnov mit den Rängen eins und zwei dominiert.

Der Prolog ersetzte die eigentliche Qualifikation, da nur 48 Springer am Start waren. Am vergangenen Wochenende waren die DSV-Adler in Zakopane erstmals in diesem Winter ohne Top-Ten-Platzierung geblieben. Für die am 24. Februar beginnende WM in Oberstdorf sind bislang Titelverteidiger Eisenbichler, Geiger, Freund, Paschke und Hamann nominiert. Bei den Skispringerinnen hat Selina Freitag, 19, im Kampf um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberstdorf einen Punktsieg gelandet. Die Schwester von Team-Weltmeister Richard Freitag belegte in Rasnov Platz 26 - knapp vor den Konkurrentinnen Luisa Görlich und Agnes Reisch. Beste Deutsche beim zweiten Saisonsieg der Slowenin Nika Kriznar war die bereits für die WM qualifizierte Anna Rupprecht auf Rang 16. Olympiasiegerin Carina Vogt, WM-Zweite Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sind wie Rupprecht bereits für die WM nominiert und trainieren zurzeit.