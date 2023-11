Die Eiseskälte am finnischen Polarkreis hat vor allem die Skilangläufer beim Weltcup in Ruka auf eine harte Probe gestellt. "Auf einigen Runden habe ich nur noch verschwommen gesehen, weil meine Augen eingefroren sind - trotz Brille. Mein Optiker wird mich hassen", sagte Lucas Bögl am Sonntag angesichts von 19 Grad unter dem Gefrierpunkt. Auch seine Zehen hätten trotz Fußwärmern gelitten. Laut Reglement des Weltverbandes Fis dürfen Wettbewerbe nur stattfinden, wenn es nicht kälter als minus 20 Grad ist.