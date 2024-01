Mikaela Shiffrin humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zum Rettungshubschrauber, ihre Stöcke hatte die Amerikanerin zu Krücken umfunktioniert, um das offensichtlich lädierte linke Knie zu entlasten. Die beste Skifahrerin der Geschichte ist das nächste prominente Sturzopfer in dieser Seuchensaison - und in einem chaotischen Rennen in Cortina d'Ampezzo nicht das einzige. Immerhin: Die erste Diagnose im Krankenhaus brachte vorsichtige Entwarnung. Zumindest die Kreuzbänder, teilten ihre Betreuer mit, "scheinen intakt zu sein".

Wie Shiffrin erwischte es nach dem Sprung vor einer Linkskurve Abfahrtsolympiasiegerin Corinne Suter. Die Schweizerin schrie nach harter Landung vor Schmerzen und griff sich ebenfalls ans linke Knie. "Man muss schon fast froh sein, wenn man heil unten ist", sagte Kira Weidle, die unmittelbar vor Shiffrin an der späteren Unfallstelle große Probleme hatte. Dort stürzten auch weitere Athletinnen, darunter Emma Aicher, Kombinations-Weltmeisterin Federica Brignone aus Italien und Kombinations-Olympiasiegerin Michelle Gisin (Schweiz). Sie alle kamen aber glimpflicher davon. Dennoch: Der zweite Weltcup-Erfolg von Stephanie Venier auf der ungewohnt welligen Tofana geriet angesichts der Stürze zur Nebensache. Die Österreicherin setzte sich vor Super-G-Olympiasiegerin Lara Gut-Behrami (+0,39 Sekunden) durch, Weidle verpasste die Top 15.

Detailansicht öffnen Konzentriert vor dem Start: Mikaela Shiffrin kurz vor ihrem Sturz. (Foto: Gabriele Facciotti/dpa)

Shiffrin wurde nach besagtem Sprung nach hinten gedrückt, stürzte nach der Landung und krachte in den Fangzaun. Sie blieb etwa fünf Minuten auf der Piste liegen und wurde mit dem Helikopter geborgen. Suter wurde mit einem Quad abtransportiert, genaue Diagnosen gab es in beiden Fällen zunächst nicht.

Beide Ausnahmefahrerinnen reihten sich jedenfalls ein in die wachsende Liste der Skiprofis mit schweren Unfällen in diesem Winter. Shiffrins Freund Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) fällt nach seinem Sturz in Wengen wie Shiffrins Slalom-Rivalin Petra Vlhova für den Rest der Saison aus. Auch der Franzose Alexis Pinturault und Marco Schwarz aus Österreich hatten sich schwer verletzt - all diese Athleten sind hochdekoriert mit Medaillen bei Winterspielen und Weltmeisterschaften. In Cortina, sagte die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie, sei es in diesem Jahr "gefährlicher" als sonst gewesen. Shiffrin hatte deshalb schon beim einzigen Training "einige Schreckmomente", wie sie berichtete.

"Es ist ein bissl anders", sagte auch Weidle, "mehr Sprünge, mehr Terrain. Wenn die Richtung oder Bewegung darüber nicht stimmt, kriegt man große Probleme." Aicher sagte im ZDF: "Man ist jedes zweite Tor in der Luft, es ist überall ein Hügel oder irgendwas." Weidle reagierte im Ziel der Strecke, auf der sie 2021 hinter Suter WM-Silber gewonnen hatte, mit einem ratlosen Kopfschütteln. Dabei hatte sie aber eher ihre eigene Leistung im Blick. "Fehler passieren, es war ein solides Rennen", sagte sie später: "Morgen gibt es noch mal eine Chance." Dann steht auf der Tofana die nächste Abfahrt an - ohne Shiffrin und Suter.