Nach rassistischen Beleidigungen gegen den französischen Fußball-Torhüter Mike Maignan, 28, vom AC Mailand durch Fans von Udinese Calcio will der Verein den Vorfall aufklären. "Udinese wird mit allen Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, um eine sofortige Aufklärung des Vorfalls zu gewährleisten", hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des italienischen Serie-A-Klubs. Es sollen demnach alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verantwortlichen zu identifizieren und zu bestrafen. Am Samstagabend kam es bei der Partie zwischen Udinese und dem Tabellendritten Milan zu einem Rassismus-Eklat.