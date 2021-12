Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin kämpft sich mühsam in Richtung Tabellenspitze. Am 18. Spieltag der Serie A kam die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim FC Bologna. Mit 31 Punkten belegt Juve den sechsten Tabellenplatz, Alvaro Morata (6.) und Juan Cuadrado (69.) erzielten die Tore für Juventus. Es war der dritte Dreier für die Turiner in den vergangenen vier Partien. Bereits am Freitag hatte Inter Mailand durch den sechsten Sieg in Serie die Tabellenführung gefestigt. Bei Schlusslicht US Salernitana mit dem ehemaligen Bayern-Profi Franck Ribery gewann der 19-malige Meister problemlos 5:0 (2:0).

Vor dem Spiel zwischen Atalanta Bergamo und der AS Rom (1:4) am Samstagnachmittag war es in Bergamo zu Krawallen gekommen. Im Bereich einer Sporthalle wenige Kilometer vom Stadion entfernt stießen Atalanta-Hooligans mit einer Gruppe von Roma-Problemfans zusammen. Die Polizei musste eingreifen und den Angaben zufolge vier Personen festnehmen. Die beiden Anhängergruppen sind seit jeher erbitterte Rivalen. In der Vergangenheit war es bei diesen Duellen bereits wiederholt zu Zusammenstößen gekommen.