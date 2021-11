Andrej Schewtschenko, 45, soll neuer Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua werden. Der ehemalige Weltklassestürmer erhält nach Informationen der Gazzetta dello Sport einen Zweijahresvertrag. Schewtschenko, der im August seinen Vertrag als Teamchef der ukrainischen Nationalmannschaft hatte auslaufen lassen, soll Nachfolger von Davide Ballardini werden, der am Samstag entlassen wurde. Genua steht nach zwölf Spielen mit lediglich neun Punkten im unteren Tabellendrittel. Mit Schewtschenko will der neue Eigentümer des Klubs, das US-Unternehmen 777 Partners, in eine neue Ära starten. Die Amerikaner hatten den Klub im September vom italienischen Spielzeughersteller Enrico Preziosi übernommen, der seit fast 20 Jahren Besitzer des Vereins war.