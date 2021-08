Cristiano Ronaldo hat beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zum Saisonstart erneut Wirbel ausgelöst. Medienberichten zufolge bat der Portugiese vor dem Serie-A-Auftakt bei Udinese Calcio am Sonntag (2:2) darum, nicht eingesetzt zu werden, weil er Wechseloptionen prüfen wolle. In der zweiten Hälfte wurde er dann doch eingewechselt, seine Mannschaft führte da 2:1. Nach Udines Ausgleich traf Ronaldo in der Nachspielzeit, doch das Tor wurde nach Videobeweis aberkannt. Juves neuer Trainer Massimiliano Allegri hatte zuletzt gesagt: "Mir hat er gesagt, dass er bleibt."