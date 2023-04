Neapel-Meisterschaftsspiel erst am Sonntag

Der mögliche "Meisterschaftsspiel" der SSC Neapel ist verschoben worden. Die Partie des Tabellenführers der Serie A an diesem Wochenende gegen US Salernitana wurde von Samstag auf Sonntag (15.00 Uhr) nach hinten verlegt. Mit einem Sieg können sich die Neapolitaner ihren dritten Scudetto und den ersten seit der Ära von Diego Armando Maradona sichern, sollte Verfolger Lazio Rom zuvor bei Inter Mailand nicht gewinnen. Neapel hatte die Verlegung beantragt, damit die Fans die Meisterschaft im Stadion feiern können. Die Begegnung zwischen Inter und Lazio beginnt bereits zweieinhalb Stunden vor dem Spiel der Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti. In der Stadt wird eine große Party erwartet. "Ich rechne mit großen Feierlichkeiten. Wir wollen, dass das Fest bereits im Maradona-Stadion beginnt", erklärte Neapels Klubchef Aurelio De Laurentiis. Wahrscheinlich wird ein Mannschaftsbus durch das Stadtzentrum fahren. Es werden zudem höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen, über 1000 Polizisten sollen im Einsatz sein.