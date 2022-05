Man stelle sich vor: Der deutsche Meister verzichtet auf die Titelverteidigung, weil er keine Mannschaft zusammenbekommt. Im Fußball undenkbar, ist das in der Segel-Bundesliga, die nach dem Beispiel der Kicker vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, gerade passiert. "Da sieht man, dass wir Amateursport sind", sagt Pressesprecher Oliver Schwall. Das Team von One Kiel habe wegen vieler Studenten und Berufstätigen im Team nicht verbindlich für alle sechs Spieltage melden können, daher wird es einen neuen Meister geben. Zu den Kandidaten zählt der Bayerische Yacht-Club, auch der Münchner Yacht-Club startet ambitioniert in die am Wochenende an der Hamburger Außenalster beginnenden Saison. Der Deutsche Touring Yacht-Club, seines Zeichens zweimaliger Meister sowie Champions-League-Sieger, verzichtet indes ebenfalls. Der Grund: Zeitnot.